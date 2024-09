Vlahovic subito ko | rispunta Allegri

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 17 settembre 2024)ko: il serbo, dopo la doppietta contro il Verona ha steccato contro Roma ed Empoli. EMassimilianoUn paio di occasioni e un gol annullato alla prima partita; doppietta contro il Verona alla seconda; anonimo contro la Roma, un’occasione fallita nella gara contro l’Empoli. L’inizio di Dusan, il giocatore più pagato della Serie A, non è di certo da ricordare. Ma nemmeno da buttare, se la vogliamo dire tutta: certo, contro i toscani da uno come lui ci si aspettava qualcosa in più, soprattutto ci si aspettava un gol in quella occasione che gli è capitata sul mancino.(Lapresse) – Ilveggente.itNiente da fare. Ed è nuovamente entrato nel mirino della critica. Sì, perché uno che prende 12milioni all’anno, secondo molti, deve essere sempre decisivo., invece, alterna delle ottime prestazioni a situazioni diverse.