Stadio Zavagli il battesimo ai lavori realizzati allo al sostegno economico del Comune di Bibbiena

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Domenica scorsa, nella prima giornata di campionato, dove ilgiocava in casa contro la compagine dell’Amiata, Prima Categoria Girone F in Toscana, il Sindaco Vagnoli, l’AssessoraSport Francesca Nassini, il Presidente del Consiglio Amar Kumar e il Presidente dell’ASD, hanno dato ilaigrazie aldeldi. Vagnoli ha commentato: “Si tratta di un importante lavoro di riqualificazione di tutti gli spogliatoi delloAldofatti in collaborazione con ASD. Queste collaborazioni, in un contesto come il nostro, rappresentano dei percorsi preziosi per cui, in questo frangente, ringrazio tutta la società a partire dal presidente Fausto Beoni. Si è trattato di un investimento di 100 mila euro dove ilha dato un corposo