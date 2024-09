Schianto di un bus in Perù volo di 15 metri

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Inun bus su cui viaggiavano diversi turisti si è schiantato, proprio mentre scendeva dall’antica cittadella Inca di Machu Picchu. Stando a una prima ricostruzione l’autista ha perso il controllo, e il mezzo è precipitato dalla strada di montagna a zigzag. Si trovava nel tratto che collega il sito storico con la città turistica di Aguas Calientes, ed è caduto per circa 15.A riportare la notizia anche il quotidiano El Peruano, che precisa che l’incidente stradale è avvenuto tra le curve 6 e 7 dell’autostrada Hiram Bingham. Cade bus in, feriti almeno quattro italiani credits: peru.travelUn funzionario di polizia afferma che “Abbiamo 30 turisti feriti, sono stati tutti portati a Cusco”. Polizia e residenti sono intervenuti in aiuto dei passeggeri subito dopo l’incidente.