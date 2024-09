Schedina Pronta del 17 settembre 2024 | la Champions League torna in campo!

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di martedì 17 settembre 2024) Oggi ti proponiamo 6 pronostici studiati appositamente per creare unaesplosiva! Con una quota complessiva alta, questo mix di partite è perfetto per chi vuole rischiare e puntare alla grande vittoria. Gioca integralmente per il colpo grosso o prendi spunto per scommesse più sicure: in ogni caso, le opportunità non mancano! In bocca al lupo e che vincano i migliori! Pronostici del Giorno: INGHILTERRA: EFL Cup Partita: BSC Young Boys vs Aston Villa Ora: 18:45 Pronostico: Gol (Entrambe le squadre segnano) Quota: 1.55Due squadre offensive che amano spingere. Ci aspettiamo almeno un gol per parte! INGHILTERRA: EFL Cup Partita: Stoke City vs Fleetwood Ora: 20:30 Pronostico: 1 (Vittoria Stoke City) Quota: 1.45Stoke favorito in casa contro una squadra inferiore.