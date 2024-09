Sanità medici Roma | Carenza personale e insicurezza in 1 500 l’anno lasciano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 set. (Adnkronos Salute) – “cronica di, ricorso allana difensiva per evitare contenziosi con i pazienti. Questi i principali problemi che assillano iitaliani tanto da voler abbandonare il Servizio sanitario nazionale. Solo a, dove lavora circa il 10% di tuttiitaliani, ogni anno gettano la spugna in 1.500. Il che vuol dire che in Italia ogni 12 mesi sono 15mila i camici bianchi che per le stesse ragioni fanno richiesta per andare a lavorare all’estero. Tra le mete preferite Gran Bretagna, Stati Uniti e Israele”. Lo afferma il presidente dell’Ordine deidi, Antonio Magi, che con l’Adnkronos Salute fa il punto sullo stato di salute del Ssn. I nostrilavorano sempre peggio, “si ritrovano in una situazione molto difficile in questo periodo.