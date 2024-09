Puglia violento nubifragio nel Salento | intere località sott’acqua

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Unha colpito l’altossando in particolare le zone tra il Tarantino e il Brindisino. Le intense precipitazioni hanno provocato numerosi disagi, con Erchie tra i centri più colpiti. La pioggia torrenziale ha causato allagamenti diffusi, mettendo in difficoltà la circolazione stradale. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e stanno operando da ore per fronteggiare l’emergenza. Tra gli interventi, hanno soccorso una persona rimasta bloccata all’interno di un box invaso dall’acqua. La situazione è critica anche per molte abitazioni a livello strada, dove l’acqua è riuscita a penetrare, causando ulteriori danni.Leggi anche: Incendi in Portogallo, arrivano i rinforzi da altri Paesi dell’Ue: situazione critica nel nord Non sono mancati gli episodi drammatici anche in altrepugliesi.