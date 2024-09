Pasi UniMiB | Integrazione parola chiave progetto Bridge-Uganda

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) – “L’idea di questo nostro outpost in, chiamato, nasce un anno fa da un incontro con il professor Pietro Invernizzi”, direttore del Dipartimento di Medicina e chirurgia dell’università Milano-Bicocca, “il quale mi ha raccontato delle iniziative delGlobal Health che l’ateneo aveva già messo in piedi in Africa. Da lì l’idea di dare vita a qualcosa che potesse essere più stabile, una realtà di collaborazione e diincredo sia, infatti, laattorno a cui si sviluppa questa iniziativa”.