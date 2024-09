NCIS 22 | trailer della nuova stagione McGee e Parker in manette e altro ancora

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 17 settembre 2024)22:in” eÈ arrivato ilcompleto di22, la22 di, ricco di trame scioccanti. La serie, che tornerà sulla CBS a ottobre (in Italia su Paramount+), si è conclusa con la rivelazione che Jessica Knight (Katrina Law) lascerà la squadra per addestrare i nuovi agenti REACT dell’. Tuttavia, la Law continuerà ad apparire nello show, il che significa che la posizione finaleKnight è un misteroda svelare. La22 diriprenderà mesi dopo l’ultimo finale e vedrà la squadra tornare insieme per un caso importante. In un nuovoCBS (rivelato in esclusiva da TVLine), sono state rivelate le prime esplosive trame22 di