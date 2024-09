Jessica Morlacchi accordata con gli autori del GF? Troppa finzione e ascolti deludenti

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Durante la puntata di ieri del Grande Fratello sono stati presentati i primi concorrenti di questa edizione del reality show. Tra di essi è apparsa anche, la quale ha subito dato luogo ad un vero e proprio show esilarante. Il tutto, però, è apparso un po’ troppo costruito e forzato. Anche il comportamento del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non ha convinto molto i telespettatori, sta di fatto che glisono stati alquantobassi per la prima puntata del GF: le possibili cause La prima puntata del Grande Fratello ha registrato il 21,3% di share con 2.510.000 spettatori. Si tratta di un esordio decisamente mite, e inferiore rispetto alla scorsa edizione che, invece, registrò il 23% di share.