I luoghi del cuore | al via il censimento Fai Beppe Convertini | Martina Franca salotto a cielo aperto Il conduttore tv tra i testimonial

(Di martedì 17 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal fondo ambiente italiano: Il FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, lancia oggi la dodicesima edizione del“Idel” e chiama tutti a partecipare dal 17 settembre al 10 aprile 2025 alla più grande mappatura spontanea del patrimonio culturale italiano che da vent’anni raccoglie le segnalazioni deipiù amati dagli italiani e che perciò meritano un futuro. Attraverso il– che ad oggi ha registrato oltre 11 milioni di voti raccolti a favore di più di 39.000votati in 6.508 Comuni (pari all’83% del totale) – il FAI contribuisce a valorizzare icari ai cittadini, innescando una partecipazione che si estende dalle comunità alle istituzioni, locali e nazionali, in un concorso virtuoso di energie e di risorse che unisce e rinsalda la società civile.