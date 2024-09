Grillo-Conte | nuovo scambio di lettere infuocate E Raggi si smarca

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 17 settembre 2024) Si fa ogni giorno più infuocato lo scontro all’interno del Movimento 5 Stelle tra il presidente Giuseppee il garante e co-fondatore Beppe. Nelle ultime ore i due sono stati protagonisti dell’ennesimodidai toni minacciosi. Tanto che il braccio di ferro potrebbe presto trasferirsi in tribunale. L’ultimo evento in ordine di tempo è una missiva inviata daoggi, martedì 17 settembre, in risposta alla lettera indirizzatagli ieri dall’ex premier, che a sua volta arrivava dopo una dura nota diffusa dal garante il 5 settembre.