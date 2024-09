Grande Fratello 25 Enzo Paolo Turchi umilia un ex professore di Amici deceduto | interviene un autore

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 17 settembre 2024)ha attirato a sè le prime critiche dei telespettatori del25. Il marito di Carmen Russo ha voluto parlare nella casa di Marco Garofalo, coreografo ed insegnante diche è morto nella notte del 19 Aprile 20218. Le dichiarazioni sono state molto dure, anche perchèha citato alcuni problemi legati al passato di Marco: “Lui ha iniziato con me, ma non era unballerino perché aveva dei problemi fisici. Mi ha fatto da assistente, mi dava una mano a casa. Faceva le pulizie e queste cose qui.” Queste parole hanno spinto anche Marco Salvati, nototelevisivo Mediaset, a intervenire per prendere le parti di Marco Garofalo: “Marco è stato uncoreografo, cosa chenon è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso.