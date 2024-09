Frostpunk 2 | l’accesso anticipato è pronto

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Avere un piano è fondamentale, Steward. In2, l’attesissimo seguito del bestseller di 11 bit studios sulla costruzione di città e la sopravvivenza della società, la mancanza di un piano può portare rapidamente la vostra città alla rovina. Lo studio è entusiasta di dare il benvenuto ai primi giocatori nel duro e gelido mondo di New London con il lancio del. Nei panni degli Steward, dovrete affrontare difficoltà, decisioni difficili e conflitti ideologici. Quando le sirene squarciano l’aria gelida con il loro agghiacciante lamento, il segnale è uno solo: hai deluso il tuo popolo, Steward.2 è attivo da oggi. L’edizione digitale deluxe, che garantisceimmediato a tre contenuti scaricabili non ancora annunciati, un oggetto di gioco e altri extra esclusivi, è ancora disponibile per l’acquisto.