Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “Andiamo a, vedrai, ti piacerà un casino”. “Ok, andiamo inovviamente”. “Ma tu sei pazza, gli aerei precipitano”. “E le macchine si schiantano!”. “Non la mia, e poi ho io il volante in mano, mentre inse il pilota decide di suicidarsitutti fottuti”. “Gli aerei sono i mezzi più sicuri del mondo insieme agli ascensori, è molto più pericoloso in macchina”. “Il pericolo è eccitante, fidati, bisogna sempre seguire ciò che eccita di più nella vita”. “Non mi sembra molto eccitante passare 15 o 16 ore in macchina, magari col rischio di file chilometriche”.