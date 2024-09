Contrordine compagni i Labour copiano Meloni | Voi fermate i clandestini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) «Non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove» per contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale di massa. Keir Starmer a lezione da Giorgiasul dossier migranti. Nel bilaterale andato in scena al Casino del Bel Respiro di Villa Doria Pamphilj, a Roma, i due leader hanno condiviso una linea d'azione che punta a intensificare la lotta al traffico di esseri umani, unendo molto di più gli sforzi e lavorando a una maggiore cooperazione di sicurezza tra le forze di polizia, i servizi di intelligence e le autorità giudiziarie. Un approccio che punta a massimizzare la collaborazione tra i partner europei e globali, utilizzando più e meglio anche realtà come Interpol e Europol.