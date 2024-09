Cellulari in classe L’ondata di divieti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Con l’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, entra in vigore la circolare del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che vieta l’uso deiin(dall’infanzia alle medie), anche a scopi didattici. I sostenitori del divieto lo vedono come una soluzione a problemi quali il cyberbullismo, la riduzione dei tempi di attenzione degli studenti e la distrazione. Molti credono, tuttavia, che lo stop aipriverà i ragazzi della possibilità di imparare a usarli in una maniera consapevole e utile anche ai fini di apprendimento. Gli studenti italiani, tuttavia, non sono gli unici a dover adeguarsi alle nuove regole.