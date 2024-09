Bergamo Jazz torna in Val Seriana | evento speciale con Michel Godard

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024)in Valper unrealizzato in collaborazione con Uniacque, società che gestisce il servizio idrico die provincia, da anni partner della Fondazione Teatro Donizetti e del Festival. Il concerto, previsto per sabato 21 settembre alla Sorgente Nossana di Ponte Nossa (ore 15.00), avrà come protagonista un trio formato dal francese, tuba, serpentone e basso elettrico, dal sassofonista Tino Tracanna e dal batterista e percussionista Francesco D’Auria. Il concerto sarà dedicato a Claudio Giudici, da tutti conosciuto come Sofi, uno dei fondatori di Clusonee grande amico di, recentemente scomparso. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Santuario della Madonna delle Lacrime di Ponte Nossa.