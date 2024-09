Allagamenti a Ronta di Cesena rabbia e preoccupazione | allerta per i fiumi torna l’incubo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – “Ancora?”. Non è una domanda, è un grido. Quello che viene dalla fila di case di via Fornasaccia, strada alle porte del borgo di, che oggi pomeriggio intorno alle 17 sono finite circondate dall’acqua, a un anno e mezzo di distanza dal maggio del 2023, una data che da queste parti è impossibile da dimenticare. Perché a maggio del 2023 asono morte due persone a causa dell’alluvione e perché in quella via Fornasaccia dove le grida di paura si sono accavallate a quelle di, tanti hanno già perso tutto. "Le fogne non prendono l’acqua, la strada è inagibile, dai campi arriva un fiume di fango". È tutto qui il quadro. E fa paura, davvero. Perché le previsioni dicono che fino a venerdì continuerà a piovere forte e perché è passato troppo poco tempo perché il maltempo non metta più i brividi.