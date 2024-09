A Fiumicino Peperoncino che Passione l’evento per gli amanti dei sapori piccanti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024- Da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024 in Via della Torre Clementina si terrà la manifestazione enogastronomica, patrocinata dal Comune di, “che”. Un appuntamento unico per tutti glidel frutto appartenente alla famiglia delle Solanacee e deiprenderà ufficialmente il via sabato 20 settembre alle 11.30, con la cerimonia di inaugurazione ed il taglio del nastro, alla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e di altre autorità locali. “In un periodo in cui si riscopre il valore dell’artigianalità e della produzione locale, manifestazioni come questa assumono un significato ancora più profondo.