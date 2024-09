Tutti i bit portano a Roma Alla Nuvola la settima edizione di Cybertech Europe

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024)torna a farsi capitale delle avanguardie tecnologiche d’Europa. L’8 e il 9 ottobre, presso il centro congressi La, si terrà l’appuntamento annuale con2024. L’evento, giuntosuae organizzato in collaborazione con Leonardo, costituisce la più importante conferenza sui temi della cyber-sicurezza e delle tecnologie all’avanguardia. Saranno presenti, come da prassi ormai consolidata, importanti esponenti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle aziende, per una due giorni all’insegna delle opportunità rese disponibili dalle più recenti scoperte. Al centro dell’di quest’anno ci saranno, sempre declinate nell’ottica della sicurezza nel dominio cibernetico, Intelligenza artificiale, Difesa, logistica, finanza e trasporti.