Trump ha subito un nuovo attentato

(Di lunedì 16 settembre 2024) Donaldhaun secondo. L’Fbi ha infatti reso noto di “stare indagando su quello che sembra essere un tentato assassinio” del candidato repubblicano, che è illeso ed è stato prontamente messo in salvo. Ieri pomeriggio, mentre il tycoon si trovava nel suo golf club in Florida, il secret service ha aperto il fuoco contro un sospettato che aveva puntato un’arma da fuoco tra gli arbusti poco lontani dall’ex presidente. Successivamente, nei pressi del luogo dove l’re si era appostato, è stato rinvenuto un kalashnikov. L’uomo si è quindi dato alla fuga su di un SUV, ma la vettura è stata fotografata da un testimone. Una circostanza, questa, che ha facilitato la cattura dell’uomo poco più tardi: si tratta di Ryan Wesley Routh, un piccolo imprenditore cinquantottenne, attualmente tenuto in custodia dalle forze dell’ordine.