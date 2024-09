Tonali | Prima della squalifica avevo due vite ora ho capito che devo essere sempre me stesso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sandroè rientrato da poche settimane in campo dopo ladi 10 mesi per scommesse. Il Newcastle lo ha riaccolto a braccia aperte, come la Nazionale italiana.: «due» Il centrocampista ex Milan ha dichiarato a Sky Sport Uk sul suo periodo buio: «dell’erroredue, perché ero molto chiuso in mee non parlavo mai con le persone, anche in campo durante l’allenamento, con lo staff. Ora è totalmente diverso. Ogni giorno è diverso, soprattutto con lo staff e i miei compagni di squadra, perché è normale parlare con loro ogni giorno, è normale avere un rapporto». Sulla: «di questi 10 mesi,dell’ultimo anno, ero un’altra persona. Ero due persone diverse, nella vita e nel calcio. E ora sono una sola persona. Quando parlo con il mister, sono Sandro. Quando gioco, sono Sandro.