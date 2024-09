Tempesta Boris porta freddo e disagi in Europa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Un’ondata di maltempo senza precedenti sta colpendo l’centrale e orientale a causa della. Ecco cosa sta succedendo e i rischi per i prossimi giorni. Le previsioni meteo indicano un drastico abbassamento delle temperature, accompagnato da piogge torrenziali e venti impetuosi. La situazione è già critica, con vittime, feriti e ingenti danni registrati in diverse nazioni per la, foto Ansa – VelvetMagLa furia dellaLa, nata nel Mar del Nord, ha rapidamente guadagnato intensità attraversando Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia,ndo piogge incessanti e venti che hanno superato i 100 km/h. Finora si contano almeno sette morti e numerose persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni.