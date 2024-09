Strade maestre al via a Orvieto il primo progetto di studio itinerante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 -, zaino in spalla: è iniziato da",anno scolastico in cammino uneducativo che porterà una decina tra ragazze e ragazzi delle scuole superiori e alcune guide-insegnanti per nove mesi, da settembre 2024 a giugno 2025, lungo un percorso di oltre mille chilometri attraverso 12 regioni italiane (Umbria, Lazio, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia). Il team: il gruppo in partenza è formato da otto giovani tra 17 e 18 anni, provenienti da diverse parti d'Italia, una di loro dall'Australia, e da quattro guide-insegnanti Roberta Cortella, Marco Saverio Loperfido, Marcello Paolocci e Roberto Tigani.