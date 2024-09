Promozione | grande ripresa per i ragazzi di mister Candeloro che permette di portare a casa un punto Comacchiese doppietta di Marongiu per il pari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Lagaro 22 LAGARO: Crocco, Calegari (35’ st Badiani), Sabbi (36’ st Atzeni), Ravaglia (18’ st Lamma), Simonazzi, L. Gabrielli, Innocenti, Vitali G, Gentilini, Borghesi, Ruggeri. A disposizione: Giuliani, Vitali M, Pierucci, M. Gabrielli, Aboutaoufik, Baldi. All.: Cati.: Campi, Luciani (22’ st Grassi), Vultaggio, Gordini, Ferri, Felloni,, Fregnani, Gherlinzoni, Noschese, Tavoglieri (32’ st Joussef). A disposizione: Farinelli, Grigatti, Angelini, Centonze, Manfrini. All.:.. Arbitro:dio di Ravenna. Reti: 19’ pt L. Gabrielli (L), 40’ pt L. Gabrielli (L), 2’ st rig.(C), 4’ st(C). Note: ammoniti: Vitali G (L), Borghesi (L), Felloni (C), Fregnani (C), Noschese (C).