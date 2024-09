PiaLauriCapri l’etica dell’alta sartoria napoletana

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Penultima di cinque fratelli Pia Laura nasce nel 1972 in una famiglia dove da sempre si respira l’atmosfera, dei tessuti pregiati e dei ricami. Il padre è un affermato stilista sarto napoletano con la passione per il “su misura” e per i tessuti preziosi, da giovane Pia frequenta l’Accademia della Moda di Napoli formandosi come stilista modellista e tecnico del capospalla maschile con i più prestigiosi sarti napoletani ed europei e si impegna, contemporaneamente, tanto nella direzione artistica che nello sviluppo di tutti gli Atelier di famiglia. Si prende una pausa dalla moda solo quando sceglie di crescere i suoi tre figli.