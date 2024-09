Pecoraro Dal Parco delle 5 Terre parte la sfida all’overtourism

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 16 settembre 2024) GENOVA (ITALPRESS) – AlfonsoScanio, presidente della fondazione Univerde, docente di Turismo sostenibile alle università di Milano Bicocca, Roma TorVergata e Napoli Federico II e già ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura, rilancia dalla Via dell’Amore, da poco restaurata con tecnologie all’avanguardia, nelnazionaleCinque, unaEcodigital all’overtourim, ovvero alla concentrazione enorme di turisti in spazi e tempi limitati. “Le cinquecon le fiumane di turisti che arrivano da terra e da mare e in molti giorni paralizzano stradine e ogni anfratto dei borghi sono un esempio di come il turismo, specie dei gruppi organizzati ecrociere, vada disciplinato nell’interesse degli stessi turisti che finiscono in calche e file assurde.