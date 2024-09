Nardò nudo in centro per l' addio al celibato? Scatta il linciaggio | una violenza terrificante | Immagini forti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Festeggiain, in provincia di Lecce, e per questo viene linciato dai passanti. Protagonista dell'episodio un gruppo di giovani australiani intento a festeggiare unal. A un certo punto il futuro sposo, visibilmente ubriaco, è stato costretto dai suoi amici a correreper le strade come pegno. Se qualcuno ha ripreso la scena ridendo, qualcun altro invece non è riuscito proprio a digerirla, giudicandola quasi come un'offesa. Mentre si trovava vicino a Piazza della Repubblica, quindi, il turista è stato bloccato e aggredito da una ventina di giovani, alcuni dei quali impugnavano addirittura dei bastoni. A filmare prima la scena del turistae poi quella dellasono stati diversi testimoni. E i video sono stati subito diffusi online.