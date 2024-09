Milan Filippo Galli | De Zerbi sarebbe venuto di corsa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’ex difensore delha svelato un retroscena su Roberto De, attualmente allenatore del Marsiglia con cui ha iniziato alla grande la nuova stagione di Ligue 1, ma che a maggio era tra i nomi in orbita rossonera per sostituire Pioli. Intervistato da La Fiera del Calcio,ha dichiarato: “Devoleva venire aldi. Mi fece vedere la foto di quando era rossonero. Quando gli si parla, si sente l’animo rossonero, quello che qualcuno definisceismo, però poi le cose sono andate in maniera diversa“. Nonostante questo però, Deè felice a Marsiglia: “Quando sono andato a trovarlo nel suo ufficio a Marsiglia aveva appena finito l’allenamento, ma era già totalmente immerso nella nuova realtà.