Messaggio shock della modella che però ha voluto rassicurare i fan | Lo sconfiggerò

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ha scelto la via più semplice, quella dei social, che le ha permesso di condividere con tutti undi speranza. Con un post su Instagram, Bianca Balti ha rivelato di essere stata operata per un tumore ovarico al terzo stadio. Un annuncio che ha suscitato emozione, ma anche ammirazione per la sua straordinaria forza e positività. «Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo» ha scritto, mostrando una determinazione e un coraggio che vogliono essere fonte di ispirazione per gli altri malati.