Meno male che Sinner se n' è andato | Coppa Davis la frase raggelante di Cobolli

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'Italia del tennis potrà difendere la storicaconquistata nel 2023 anche quest'anno alle finals di Malaga. Battuta anche l'Olanda 2-1 con il successo decisivo di Flaviocontro Tallon Griekspoor, mentre prima c'era stata l'imposizione di Matteo Berrettini contro Botic Van de Zandschulp. Soprattutto, però, ha dovuto impegnarsi non poco, anche per la pressione che c'era su di lui dopo il ko contro il Belgio. Il 22enne toscano aveva sugli spalti un tifoso speciale, cioè Jannik, e la battuta è partita subito a fine partita: "Come ha detto Matteo, anche a me Jannik ha messo un po' di pressioneche se n'è!". Lo sguardo del vincitore dello US Open e numero 1 del mondo su di te, in effetti, può creare un po' d'imbarazzo.