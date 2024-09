Marciano della Chiana | al via il Progetto Divento Indipendente per l’Autonomia Scolastica di ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – L’avvio dell’anno scolastico asi arricchisce di un importantedi inclusione e autonomia. Il Comune ha dato il via a “” un’iniziativa che vede protagonisti duecon, che potranno raggiungere in autonomia le scuole superiori di Castiglion Fiorentino utilizzando il servizio di trasporto pubblico. Questonasce dalle esigenze delle famiglie e in collaborazione con le associazioni Croce Rossa e Polis di Castiglion Fiorentino, che hanno messo a disposizione i loro operatori per affiancare iin un percorso graduale verso l’indipendenza.