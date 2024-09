Malagò | Felici che lo sport stia entrando nella vita e cultura di questo Paese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “In quest’anno, in realtà tre anni dopo Tokyo, abbiamo confermato risultati eccezionali con qualcosa mai visto prima. Ringrazio questi ragazzi che diventano dei riferimenti per questi bambini e bambine, degli eroi moderni. Siamoche losempre di piùdel nostro, soprattutto comee in modo multidisciplinare“. Queste le parole del presidente del Coni Giovanniintervenuto a Cagliari alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/25. Sul palco anche le azzurre del volley campionesse olimpiche, assieme al CT Julio Velasco, Marta Maggetti oro olimpico nel windsurf, e il presidente del Cip Luca Pancalli assieme ad alcuni campioni paralimpici di Parigi come Martina Caironi, Matteo Parenzan, Monica Boggioni e Alberto Amodeo.