Lino squalificato dal Grande Fratello chi che prenderà il suo posto

(Di lunedì 16 settembre 2024)Giuliano ha infranto il record di permanenza in un reality: 0 secondi. L’ex volto di Temptation Island, infatti, è statoancor prima di entrare nella Casa del. L’accusa è di omofobia ed era il personaggio preferito di Cesara Buonamici. Lo ha dichiarato il portale di Davide Maggio. “Nemmeno il tempo di entrare che è già fuori dalla casa del. Possiamo annunciarvi cheGiuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini al via stasera su Canale5. Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina”.