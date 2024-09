L’inconscio insegna | siamo il nostro desiderio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Messacome bussola per orientarsi nel mondo. In un’epoca in cui le cronache quotidiane sono macchiate da sangue, abusi e lotte di potere. In una società sempre più conformista e distante dai bisogni del singolo, che sembra andare verso il dominio delle macchine sull’uomo. Per combattere l’inevitabile senso di paura e smarrimento, Massimo Recalcati – in questi giorni tra gli ospiti del FestivalFilosofia di Modena – ci invita ad ascoltarci. Nella riedizione del suo libro Elogio del(Castelvecchi editore 2024), il noto psicanalista milanese sottolinea l’importanza di tornare in contatto con la nostra individualità profonda. “Conosci te stesso” dicevano i greci "ci ricorda questo: quello che conta è la realizzazione delpiù proprio e non l’assimilazione a modelli conformistici.