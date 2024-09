La Weekend League di FC 25 è totalmente nuova regole e premi spiegati

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di lunedì 16 settembre 2024) Con FC 25, ladi Football Ultimate Team subisce alcuni cambiamenti significativi, mirati a rendere l’esperienza più competitiva e gratificante. Ecco tutto ciò che cambia e le novità principali introdotte nella modalità più amata dai giocatori. Cosa Cambia Laè stata riorganizzata per migliorare l’esperienza di gioco, differenziandola dalle altre modalità di FUT e garantendo che i giocatori affrontino avversari del loro livello. Inoltre, le ricompense sono state ripensate per essere più gratificanti per i giocatori che ottengono risultati di alto livello. I principali cambiamenti riguardano: Riduzione del numero di partite sia nei Play-offs che nelle Champions Finals. Introduzione di un sistema di punti semplificato per le Finals. Migliori ricompense per chi raggiunge i livelli più alti.