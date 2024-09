La Süddeutsche segue Hummels in Italia e massacra la Roma | una squadra mediocre senza qualità

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) LaZeitung racconta “il viaggio di Mats” in, divertendosi a descrivere la sua non-prima a Genova. Il giornale tedesco gioca molto su questa sua esperienza esotica in Serie A. Ma soprattutto ci va giù pesantissimo sulla. “si ritrova in una competizione molto tesa in unadi Serie A“, scrive. Prova a paragonare il suo viaggio ina quello di Goethe. Johann Wolfgang von Goethe iniziò il suo “Viaggio in” l’11 settembre a Trento,il 15 settembre a Genova. È arrivato allo stadio a bordo del pullman della. Goethe non visitò mai Genova durante il suo soggiorno in, il che può essere definito uno dei peggiori errori della sua vita, data la grandiosità della città portuale ligure.