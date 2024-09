La magica domenica dell’Atalanta tra prima squadra e Under 23 | 8 gol e 6 punti! E un calciatore è pronto per il grande salto…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quella diè stata una giornata indimenticabile per l’Atalanta: laha vinto in rimonta contro la Fiorentina e l’U23 si è imposta con una prestazione da impazzire sul difficile campo della Triestina. Ladi Gian Piero Gasperini è stata protagonista di una rimonta da impazzire: dopo un inizio difficile, con i viola avanti per ben due volte, i nerazzurri hanno mostrato carattere e grandissima qualità tecnica, ribaltando il risultato con una prestazione di alto livello. I gol di Retegui, De Ketelaere e Lookman hanno permesso alladi conquistare treimportanti per la classifica. Questa vittoria arriva nel momento perfetto per l’Atalanta, che si prepara confiducia per l’imminente sfida di Champions League contro l’Arsenal.