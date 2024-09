Il Bisonte buona la prima Vittoria netta contro Roma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Unaimportante e senza storia, per 3-0 (25-22, 25-17, 25-20)laVolley, maturata in poco più di un’ora di gioco, che lancia a IlFirenze messaggi assai promettenti per la stagione che sta per iniziare. Dopo un mese di intensa preparazione sotto la guida del nuovo allenatore Simone Bendandi, per la formazione biancoceleste questo era il primo test stagionale, disputato al PalaRuggi di Imola nella terza edizione del quadrangolare ’Trofeo McDonald’s’. Oltre alla squadra del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo, e allene, hanno preso parte all’evento anche la squadragnola della Omag-Mt San Giovanni in Marignano che milita in A2 ed è allenata dall’ex Massimo Bellano, e le campionesse di Francia del Levallois Paris Saint-Cloud.