Evoluzioni migliorate in FC 25 ecco cosa cambia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le(EVO) rappresentano una delle innovazioni principali nella modalità Ultimate Team di FC 25. Dopo aver raccolto il back dei giocatori e analizzato le criticità di FC 24, sono state introdotte importanti modifiche per migliorare l’esperienza di gioco.una panoramica delle principali novità e dei motivi che le hanno ispirate.nelle(EVO) 1. Limiti agli aggiornamenti: Sistema di Aggiornamento Rivisitato: In FC 25, gli aggiornamenti delle EVO non saranno più applicati uniformemente a tutti i giocatori. Ad esempio, se un’EVO prevedeva un aumento di +10 alla velocità, questo aumento potrà avere un limite massimo, come per esempio 90, invece di arrivare fino a 99 come nel sistema precedente. Questo nuovo sistema permette di impostare limiti massimi specifici per ogni EVO, migliorando l’equilibrio del gioco.