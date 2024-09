EA FC 25 Champions Weekend League Play-Offs E Finali | Ridotto Il Numero Delle Partite

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 16 settembre 2024) La modalitàLegue disponibile nella modalità Utilmate Team di EA Sports FC 25 è stata totalmente modificata per garantire un accesso equilibrato alleed aumentare il livello di competitività. Anche la faseè stata radicalmente modificata come anche ilvittorie e dei rank che garantiranno dei premi più corposi rispetto al passato. In FC 25, laè diventata il punto culminantecompetitive ad alto livello ed i premi e l’accessibilità alla cometizione sono stati modificati. L’anno scorso, ledellaerano facilmente accessibili, in particolare ai giocatori meno esperti. Di conseguenza, molti giocatori hanno subito undi sconfitte enorme e i premi dellanon erano adeguati ai risultati ottenuti.