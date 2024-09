Droga e lavoratori in nero i risultati dei controlli della Finanza di Como

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Tra venerdì e domenica i finanzieri del Comando Provincialehanno controllato 150 auto, identificando più di 226 persone. Verifiche che hanno condotto ai alcuni: un cittadino italiano è stato denunciato con l’ipotesi di spaccio per il possesso di 6,8 grammi di cocaina, mentre altri tre soggetti sono stati fermati e segnalati alla Prefettura di, come consumatori, per il possesso, complessivamente di 3,5 grammi di hascisc, un di cocaina e un spinello. Per uno di loro è scattato, inoltre, il ritiro immediatopatente poiché era alla guidasua auto. In Alto Lago, a un cittadino extracomunitario è stato effettuato un fermo amministrativo dell’auto in quanto il conducente era sprovvistopatente di guida.