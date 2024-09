Dal paradiso al set fotografico | come Tik Tok ha trasformato il turismo

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 16 settembre 2024) Life&People.it Se un tempo il viaggio era sinonimo di scoperta, oggi sembra essersiin una sorta di maratona alla ricerca dei luoghi apparsi, prima della partenza, sul proprio di TikTok. Le nuove rotte delnon sono più tracciate da guide di viaggio o dalla ricerca di avventure autentiche. Oggi, l’algoritmo è il nuovo compasso, e i must see non sono più quelli che raccontano storie millenarie, ma quelli che generano più likes. L’accesso immediato e facilitato a informazioni su destinazioni remote e affascinanti ha rivoluzionato completamente il modo di viaggiare. La fame di esplorazione non muove i nouveau viaggiatori: ciò che spinge a viaggiare è unbulimico riassunto in una lista di luoghi da spuntaretrofei virtuali, segno tangibile di un’esperienza più fittizia che reale.