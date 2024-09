Con il carpooling aziendale 166mila auto tolte dalla strada

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le città e le province italiane continuano a lottare contro alti livelli di inquinamento atmosferico e ad impattare in maniera consistente è il settore dei trasporti, responsabile – secondo l’Ispra – di circa il 25% delle emissioni totali di CO2 in Italia. A contribuire sono – tra gli altri – i pendolari che quotidianamente percorrono il tragitto casa-lavoro: si tratta, rivela l’ISTAT, di oltre 20 milioni di persone che, nel 70,7% dei casi, scelgono di muoversi con l’privata. Una scelta che ha un notevole impatto sulla qualità della vita e sul benessere ambientale. In questo contesto, una soluzione che riduce il numero di veicoli in circolazione e le emissioni di CO2 e permette ai pendolari di risparmiare sui costi degli spostamenti è rappresentata dal, che prevede la condivisione delletra colleghi che percorrono lo stesso tragitto.