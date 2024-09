Como ventenne fermato dalla polizia | finisce in carcere a quattro anni di distanza dalla condanna

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Gli agenti della Squadra mobile dihanno arrestato questa mattina, in largo Don Roberto Malgesini, un 24enne somalo, irregolare, senza fissa dimora e con precedenti penali che doveva scontare una pena residua di cinque mesi di reclusione a seguito di unaper danneggiamento risalente al maggio 2020. Portato in Questura il somalo è stato identificato facendo emergere, oltre all'ordine di arresto pendente, l'inosservanza ad un ordine del questore a lasciare il territorio, notificatogli nel mese di luglio 2024. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per poi essere trasportato aldel Bassone di