Canali TV streaming live per il 2024-25

TNT Sports, Amazon Prime e BBC Sport forniranno la copertura della UEFA Champions League 2024-25 nel Regno Unito, consentendo agli spettatori di guardare le migliori squadre d'Europa tramite TV e streaming. Alla competizione di questa stagione, che per la prima volta si svolge con un formato ampliato a 36 squadre, prendono parte Arsenal, Aston Villa, Liverpool e Manchester City. Il Real Madrid sta difendendo il titolo, mentre tra i club coinvolti ci sono l'Inter, campione d'Italia in carica, i colleghi tedeschi del Bayer Leverkusen e il Paris St-Germain, detentore del titolo della Ligue 1. Ecco cosa devi sapere per seguire tutta la Champions League nel Regno Unito, compresi i dettagli sulla divisione tra le emittenti e come sintonizzarti.