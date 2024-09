Aston Villa in lutto | morto l’ex attaccante Gary Shaw aveva 63 anni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024)dell’, uno dei giocatori vincitori della Coppa dei Campioni del 1982, èall’età di 63. La squadra di Birmingham ne ha dato notizia, senza però annunciarne la causa del decesso. Secondo quanto riportato dai media britci,sarebbe venuto a mancare a causa di ferite riportate in una caduta. Nella sua carriera, l’ha collezionato 79 gol in 213 presenze tra le fila dell’. In seguito ha giocato nella squadra danese Kjobenhavns Boldklub, nel club inglese della League Two Walsall e nello scozzese Kilmarnock. “L’è profondamente scioccata e rattristata nell’apprendere che, uno dei nostri eroi vincitori della Coppa dei Campioni, è scomparso”, ha affermato il club in una nota.