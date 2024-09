America' s Cup Luna Rossa cade dal foil e American Magic vince la sua prima regata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024)getta via il primo match point nella serie delle semifinali di Louis Vuitton Cup. L’imbarcazione italianainfatti dalal passaggio nel quarto cancello non riuscendo più a recuperare il volo, andando così a compromettere il risultato finale a favore diche mette a segno il suo primo punto nella sfida a due per un posto in finale. Il match race era iniziato in maniera equilibrata tra le due imbarcazioni, con lo scafo italiano e quello statunitense che erano uscite appaiate dal Gate di partenza.aveva poi preso il comando della, con condizioni di vento leggero dopo i problemi avuti nell’altra semifinale dove Alinghi aveva fatto segnare il primo punto concludendo il match race in modalità dislocante.