Addio a Michaela DePrince | la ballerina è morta a 29 anni Il ricordo di Saviano

(Di lunedì 16 settembre 2024) La morte dellaMabintya soli 29ha scosso profondamente il mondo della danza e chiunque fosse stato toccato dalla sua straordinaria storia di vita., nata durante la guerra civile in Sierra Leone e cresciuta come orfana in condizioni difficili, era diventata un simbolo di resistenza e speranza, lasciando un’impronta indelebile sia sul palco che nel cuore delle persone. In un toccante comunicato, il suo team ha espresso il dolore per la perdita: “Con il cuore colmo di dolore, condividiamo la perdita della stella della danzaMabinty, la cui arte ha toccato innumerevoli cuori e il cui spirito ha ispirato molti, lasciando un segno indelebile nel mondo del balletto e oltre”.era nata nel 1995 a Kenema, in Sierra Leone, nel pieno della guerra civile.