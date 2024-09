WWE | #JusticeForRicky in tendenza sui social Kevin Owens lo ringrazia e si scusa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella serata di venerdì, SmackDown ha debuttato su USA Network con piatto forte della serata lo Steel Cage Match tra Cody Rhodes e Solo Sikoa per l’Undisputed WWE Title. A completare il quadro il ritorno del Tribal Chief Roman Reigns. Un altro segmento della puntata ha però catturato l’attenzione dei fan, ossia quello trae Ricky. Ricky insuiIl segmento trae Ricky visto a SmackDown è finito insui. Sostanzialmente KO aveva bisogno di un tag team partner per affrontare gli A-Town Down Under e inizialmente aveva presentato un certo Ricky. Poco dopo, però, è entrato in scena Randy Orton e allorasi è liberato di Ricky rifilandogli una bella stunner. Ebbeneè andato insuie lo stessoha commentato con: “Grazie Ricky (emi)”.